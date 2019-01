Dentista evade 700mila euro e prova a nascondere la valigetta con i documenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Case, terreni e anche un piccolo maneggio. Troppi aver per i suoi guadagni, almeno quelli dichiarati.E' finito nei guai un dentista di Civitanova, a cui la Guardia di Finanza contesta evasione fiscale per circa 700mila nell'arco di cinque anni. Decivisi, per l'esito dell'accertamento, i documenti contenuti in una valigetta che il professionista aveva provato a nascondere in un cespuglio nei pressi della dependance della sua villa. Ma la valigetta è stata reuperata dai finanzieri.