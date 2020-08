Dà fuoco alle sterpaglie e resta prigioniero delle fiamme. Soccorso in eliambulanza, è gravissimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Dà fuoco alle sterpaglie, anziano ustionato dalle fiamme. Soccorso con l'eliambulanza, ora si trova ricoverato in condizioni serie all'ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È successo intorno alle 12.45 in via Doria, nel quartiere di San Gabriele. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco.