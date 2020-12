In un video il buon Natale della speranza. Emozioni dai corridoi del Covid hospital

CIVITANOVA - Gli auguri di Natale scorrono tra un medley delle più belle musiche natalizie, nel video immagini di medici, infermieri e qualche paziente: sono personale e malati del Modulo 1 del Covid hospital della fiera di Civitanova, che hanno messo insieme un video, per dare il Buon Natale dal cuore di un luogo che tutti osservano da fuori, ma che dentro contiene sofferenza, fatica, speranza e una umanità ben più grande dell’imponente costruzione. i malati che lottano ogni giorno per uscire dall’immobilità e dal dolore del virus, lo conoscono da dentro, leggono i volti dei “loro angeli”, dietro le visiere di plastica, le mascherine e le pesanti tute bianche che sanno di una professionalità che rassicura e inquieta allo steso tempo.





«L’assistenza infermieristica è un’arte e deve essere realizzata come tale. È una delle belle arti, anzi la più bella», è la scritta che il personale del Modulo 1 ha inserito nel video. Poco dopo compare la domanda: «Perché fai l’infermiere?». La risposta sta tutta nel frame successivo: un cartellone giallo con i ringraziamenti dei pazienti, due immagini felici di pazienti giunti al termine del loro percorso e stanno per tornare alla vita di sempre, a casa. E sotto la scritta: “andrà tutto bene”.

Per il resto i frammenti del video raccontano i momenti quotidiani, le mani dei pazienti strette tra quelle dei sanitari, la flebo che pende, l’ossigeno, gli stanzoni dal tetto alto e dai muri bianchi, la teoria regolare di letti, il rumore dei macchinari. Frammenti alternati agli infermieri con il cappello da Babbo Natale che hanno dedicato a fare l’albero di Natale, per portare un po’ di calore e senso di festa a chi lotta contro la malattia e può vedere la famiglia solo pochi minuti dietro lo schermo dello smartphone o di un tablet. E infine, come nei film, l’elenco degli infermieri, degli operatori socio sanitari, dei medici che scorre come titoli di coda.



A raccontare quel che si vive lì dentro è invece un paziente, che sui social ha pubblicato il video: «Purtroppo al Modulo 1 ci sono stato - scrive -. A parte l’indiscussa professionalità, loro sanno, e vogliono con tutto l’amore, confortarti, aiutarti, farti ridere, consolarti quando hai bisogno di piangere. Sono stati capaci a turno di tenermi la mano in una di quelle notti molto buie, si sono avvicendati facendomi sentire anche l’amore dei familiari. Hanno un cuore enorme, non si risparmiano mai. Senza di loro sarebbe stato molto difficile. Grazie, non trovo un termine che possa descrivere meglio quello che vorrei dirvi. Vi amo tutti, un abbraccio megagalattico».



