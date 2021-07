Covid center chiuso, trasferiti gli ultimi pazienti. Medici e infermieri: «Questo è il giorno che aspettavamo»

MACERATA - L’ultimo paziente è stato trasferito ieri alle 12.30: un uomo di San Benedetto che, dalla terapia intensiva, è passato in cura all’ospedale della sua città. Vuoti i letti del Covid Hospital di Civitanova. Ma pieni di emozioni i cuori di chi vi ha lavorato per 8 mesi.

Medici, infermieri ed operatori sanitari sono ancora tutti lì. Sbrigano pratiche, sanificano ambienti. E si abbracciano. Qualcuno piange, travolto da un vortice di emozioni. C’è la gioia di vedere finalmente quei respiratori spenti e muti quei telefoni, senza nessuno che chiama o da chiamare con il cuore in gola; poi quella leggerezza mista a malinconia da ultimo giorno di scuola; i momenti brutti che improvvisamente riaffiorano; quell’esperienza cui nessuno li ha preparati vissuta fianco a fianco, sudore a sudore, lacrima a lacrima, ad un collega che, da oggi, non vedrà quasi più.



«Per tante persone siamo stati solo occhi e voce: forse gli ultimi occhi che avrebbero visto e l’ultima voce che avrebbero sentito». Lo dice Samantha Bartolucci, coordinatrice infermieristica, la prima in provincia che ha visto un malato di covid. «Era l’8 marzo del 2020, a Camerino riconvertito ospedale covid è arrivato un malato da Pesaro. Mi sono chiesta: ma che succede? Cosa è questa malattia? Chi non l’ha vissuta, chi non l’ha vista nella sua forma peggiore, non può capire». Nei due moduli del Covid Center ha diretto 90 tra infermieri e Oss. «Tante le storie vissute, alcune tremende, altre bellissime. Un nostro paziente ha creato un gruppo privato su Fb, per tenere un contatto e conoscere chi ha avuto accanto nei giorni più bui. Esigenza di vederci in faccia espressa da molti che ci invitano anche solo per un caffè. Ci ha commosso la lettera di chi durante una videochiamata, mentre parlava con un’infermiera, l’ha vista accarezzare la mamma intubata. Quel gesto le ha dato speranza. Oggi c’è sollievo ma anche commozione, qui si è creata una comunità. Un’esperienza che ci ha cambiato tanto. E ora ci mette un po’ paura il ritorno alla normalità».

Emanuele Iacobone è il direttore medico anestesista di Macerata che, insieme ad Anna Monaco, è stato responsabile dei moduli di intensiva mentre Francesca Marchesani del reparto di subintensiva. «Siamo medici – dice Iacobone – ma non esiste preparazione per quello che abbiamo passato. Una malattia sconosciuta che taglia completamente i ponti con gli affetti. Non c’è solo l’impatto sanitario, ma quello emotivo. Per noi e per il personale infermieristico, davvero eccezionale, è stato necessario reinventare i canali comunicativi. Telefono e videochiamate con i familiari mentre si cercava di far sentire a casa i pazienti che avevano di fronte “alieni” completamente bardati. L’aspetto umano è stato quello più devastante».

Nadia Mosca è la responsabile del Covid Center ricavato alla fiera. È visibilmente sollevata «Questo è il giorno che aspettavamo, quello più importante. Il Covid hospital chiude, non sappiamo se momentaneamente o per sempre. Ma intanto il quadro epidemico è in netto miglioramento. Serve sempre prudenza, sia chiaro. Ci godiamo questo giorno in cui, però, alla gioia si mescolano altre emozioni. Abbiamo ricevuto dimostrazioni di affetto da parte dei familiari incredibili e commoventi. In tanti hanno riconosciuto l’abnegazione e la bravura di tutti i nostri operatori. Competenza ma anche una passione encomiabile. Nei prossimi giorni analizzeremo a mente fredda numeri, terapie e risultati. Per ora possiamo dire che il tasso di mortalità è più basso rispetto alla media nazionale». Eccoli i numeri: 648 pazienti dal 26 ottobre al 30 giugno; utilizzati 70 medici e 200 tra infermieri ed oss, 5 i moduli aperti per un picco, dalla prima settimana di marzo a metà aprile, di oltre 70 pazienti di cui 28 in intensiva. Nell’ultima settimana, ricoverati 6 pazienti: uno purtroppo deceduto, tre trasferiti nella rsa di Campofilone, post acuti covid, uno negativizzato a pneumologia di Macerata e uno, l’ultimo, trasferito a San Benedetto.

