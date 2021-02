Operazione contro la sporcizia in centro e sul lungomare Sud. Controllati 40 padroni dei cani

CIVITANOVA - «Sono i padroni educati dei cani ad indirizzarci nelle aree più sporche, questa collaborazione è fondamentale e costruttiva. E anche i proprietari dei negozi del centro ci ringraziano. È triste vedere che il corso e il lungomare Sud sono le zone più sporche, ma noi continuiamo su questa strada». Sono le parole dell’assessore al decoro urbano e all’ambiente Giuseppe Cognigni, dopo il primo fine settimana di controlli per stanare i padroni degli amici a quattro zampe che girano senza sacchettini e non puliscono le deiezioni canine, lasciandole come se nulla fosse sui marciapiedi della città.



Gli agenti della polizia municipale, lo scorso week end, hanno fermato e controllato una quarantina di persone a spasso per le vie del centro con il proprio cane, nell’ambito di un servizio di sensibilizzazione promosso dall’amministrazione comunale per tenere pulita la città. A breve saranno resi noti i numeri delle eventuali sanzioni fatte, una somma di 50 euro a chi non rispetta le regole. «Domenica mattina – ha spiegato l’assessore Giuseppe Cognigni – due agenti in borghese hanno fatto controlli in tutta la zona del centro, controllando circa quaranta persone. La stragrande maggioranza delle persone fermate aveva con sé il sacchettino, ma è evidente vista la situazione che qualcuno comunque non ne fa uso. I commercianti e anche tanti cittadini hanno apprezzato la campagna di sensibilizzazione, l’ennesima, promossa nei giorni scorsi e sono state già appese sulle vetrine dei negozi le locandine che invitano a tenere puliti i marciapiedi. Potrebbe sembrare l’ultimo dei problemi ma in una città come Civitanova è una questione basilare. In tanti fanno ancora finta di nulla. Sono stati alcuni cittadini a dire agli agenti dove andare a controllare ed è una cosa molto buona questa collaborazione con i proprietari responsabili ed educati dei cani. La cosa più deplorevole è che le zone più sporche sono il centro e il lungomare Sud, quelle più frequentate da gente a passeggio con il cane. Noi – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni – proseguiamo su questa strada, insistendo con i controlli da parte degli agenti della polizia municipale in borghese e in divisa. C’è un regolamento che parla chiaro e deve essere rispettato. È una questione di rispetto nei confronti della città, per il bene di Civitanova».

