Un piano per la sicurezza in spiaggia, quad e vigili urbani in borghese contro i furti sotto gli ombrelloni

CIVITANOVA - Al mare in sicurezza, è questo il motto dell’estate civitanovese oramai alle porte. Confermato il quad degli agenti della polizia municipale in spiaggia, stretta sui parcheggi selvaggi e vigili urbani in borghese per evitare furti tra gli ombrelloni e spaccate di auto, messi a segno giusto per rubare un borsello o pochi spiccioli. Sta lavorando su questo l’assessore alla sicurezza e al decoro urbano Giuseppe Cognigni, in collaborazione con la dirigente della polizia locale, Daniela Cammertoni, e dietro richiesta del sindaco Fabrizio Ciarapica.



L’obiettivo, come si diceva, è quello di garantire a residenti e turisti un’estate sicura, sotto ogni aspetto. «Vogliamo aumentare la qualità del turismo a Civitanova – ha spiegato l’assessore alla sicurezza Giuseppe Cognigni –. Civitanova è una città che sta crescendo e quest’anno prevediamo un boom di turisti. Noi ci stiamo organizzando per accoglierli al meglio, per farli stare tranquilli sotto l’ombrellone. Stesso trattamento anche per i nostri concittadini. Chi viene al mare a Civitanova deve sapere di poter stare tranquillo. Ecco perché stiamo lavorando e investendo sulla sicurezza. Sarà riconfermato per il secondo anno consecutivo il quad degli agenti della polizia municipale in spiaggia. Gli stabilimenti balneari – ha continuato l’assessore Giuseppe Cognigni - si stanno attrezzando per le ore notturne, con un servizio di sicurezza, mentre noi come amministrazione comunale, di giorno, ci stiamo organizzando per garantire la presenza degli agenti della polizia municipale in borghese, che controlleranno la situazione in spiaggia e sotto gli ombrelloni, ma anche, in generale, sul lungomare». Nel mirino finiranno anche gli automobilisti che, come avviene spesso nei mesi estivi, lasciano la macchina dove capita, ostruendo il passaggio di altri veicoli, creando non pochi disagi ai residenti che molte volte si trovano i passi carrabili occupati e rendendo difficoltosa la passeggiata, specialmente di chi è in carrozzina o di chi spinge un passeggino. Una questione che da sempre si presenta uguale a se stessa ogni estate, specialmente nel fine settimana, quando il lungomare civitanovese viene preso d’assalto dai bagnanti». In azione ci saranno anche i vigili urbani con la bicicletta a pedalata assistita per evitare furti e spaccate di auto e fare da deterrente contro la sosta selvaggia.

«Su questo saremo rigidi e ferrei - prosegue l’assessore comunale Giuseppe Cognigni -. Stiamo lavorando proprio per garantire un’estate sicura, che sarà all’insegna dei controlli». Come ogni anno, la polizia locale lavorerà in sinergia con carabinieri, polizia di Stato e Guardia di finanza. Intanto ieri la pioggia ha rovinato la prima domenica dopo l’apertura della stagione balneare.

