Coltellata all'addome, donna portata al pronto soccorso. Giallo su che cosa è accaduto

CIVITANOVA - Una donna è finita al pronto soccorso dell'ospedale di Civitaova, aveva i segni di una ferita da accoltellamento all’altezza dell'addome. Non sono ancora chiari i contorni dell'accaduto. In particolare se sia stata accoltellata da qualcuno o se si sia trattato di un gesto autolesionistico. L'episodio è avvenuto intorno alle 18,45 in via D’Annunzio. Sul posto 118 e polizia.

Ultimo aggiornamento: 21:20

