Cocaina per i turisti La polizia smaschera il pusher della movida

CIVITANOVA - In vacanza al mare a Civitanova, pizzicato dalla polizia mentre acquista cocaina. È accaduto sabato notte mentre in città e sui due lungomare in particolare, era in corso un servizio di pattugliamento per garantire la sicurezza di residenti e villeggianti. In particolare gli agenti della Squadra Mobile, guidata dal commissario capo Maria Raffaella Abbate (foto), hanno notato due ragazzi che si trovavano nelle vicinanze di un locale notturno. Uno dei due, il più giovane, era già conosciuto dagli agenti che, sia per questo motivo, sia perché insospettiti dai movimenti ambigui di entrambi, hanno deciso di intervenire per appurare cosa stesse avvenendo.E così hanno accertato che il più giovane, un civitanovese di 21 anni, pluripregiudicato, stava cedendo una bustina contenente cocaina a un villeggiante. Quest’ultimo, un ventinovenne residente in un comune lombardo, aveva scelto Civitanova per trascorrere qualche giorno di vacanza e per rendere la serata di sabato più eccitante, si era adoperato per cercare qualcuno che gli vendesse la polvere bianca. Ma lo spacciatore addosso aveva anche altro stupefacente. Dalle tasche del ventunenne infatti, sono spuntate cinque dosi di hashish già confezionate e pronte per lo spaccio e un’altra bustina di cocaina. Il pusher è stato quindi denunciato.