Gira in auto con la figlioletta ma non ha la patente, la polizia lo ferma e lui finisce nei guai

CIVITANOVA - Un cittadino di 23 anni originario della Repubblica Dominicana, sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto della patente di guida. Il ventitreenne, che viaggiava con la figlia di pochi anni a bordo di un’auto peraltro modificata, è stato denunciato alla Procura della Repubblica per guida senza patente, reato per il quale era già stato denunciato un anno fa dalla polizia stradale di Fermo. Il mezzo su cui viaggiava è stato sottoposto a fermo amministrativo.

L'operazione è stata messa a segno nei giorni scorsi nell'ambito di una maxi operazione di controllo da parte della polizia, nel corso della quale fermate ed identificate quasi 400 persone e cntrollati 217 veicoli. Il servizio aveva come obiettivo la lotta al crimine ed il monitoraggio di persone sospette ed è stato predisposto dalla Questura di Macerata in collaborazione con la Prefettura con l’obiettivo di rafforzare la presenza di poliziotti nelle aree sensibili delle città.



L’attività della polizia è stata indirizzata al monitoraggio delle persone sottoposte a restrizioni domiciliari, sulla base dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria, e di tutti quei soggetti già noti alle forze di polizia per precedenti penali alle spalle o per attività sospette, al fine di contrastare i fenomeni criminali più diffusi sul territorio ed in particolare relativi ai reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

In questo fine settimana appena trascorso i servizi si sono concentrati lungo la fascia costiera. In azione c’erano gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova, diretto dal commissario capo Fabio Mazza, coadiuvati da unità di rinforzo costituite dal Reparto prevenzione crimine Umbria-Marche. Tali unità, a seguito della richiesta formulata dalla Questura di Macerata, sono state inviate dal Dipartimento di pubblica sicurezza per il contrasto alla criminalità diffusa e per garantire maggiore sicurezza alle comunità della provincia maceratese.

Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato scorsi, le unità della polizia impegnate nei servizi hanno effettuato una capillare attività di controllo delle varie zone di Civitanova, con una attenzione particolare per quelle considerate “a rischio”, come ad esempio la stazione ferroviaria. Il servizio era mirato non soltanto alla prevenzione dei reati in genere e al contrasto del degrado urbano, ma anche al controllo del rispetto della normativa per la prevenzione della diffusione del Covid-19. Sono stati inoltre effettuati numerosi posti di controllo lungo le strade maggiormente trafficate della città.



