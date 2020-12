Il ciclista Delle Monache stroncato da un malore, le certificazioni mediche sotto la lente della Procura

CIVITANOVA - Sarebbe stato un malore fatale e non la caduta dalla bicicletta ad uccidere, la mattina dell’Immacolata, Morgan Delle Monache, ciclista civitanovese di 52 anni, che quel giorno era uscito per una pedalata insieme ad un gruppo di amici. Aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.

È quanto emerso dall’autopsia, eseguita nella mattinata di ieri dal medico legale Antonio Tombolini, all’obitorio dell’ospedale di Civitanova Alta. Sul corpo del ciclista, autista presso la ditta Calcestruzzi Rita e padre di due giovani ragazze, infatti, non sarebbero stati trovati traumi o lesioni che farebbero pensare ad una morte causata dalla caduta dalla mountain bike, come era apparso in un primo momento. Secondo i testimoni, tra l’altro, Morgan Delle Monache, ciclista esperto e prudente, stava percorrendo a bassa velocità quel tratto in discesa, tra le campagne di Civitanova Alta, in località Le Grazie: un tratto, poi, percorso già centinaia di volte in mountain bike. La dinamica del tragico incidente, comunque, è ancora al vaglio delle autorità competenti. Come pure si attendono ulteriori accertamenti dopo gli esami autoptici svolti ieri sulla salma del cinquantaduenne.

La morte, come si diceva, sarebbe avvenuta in seguito ad un malore, legato ad un problema congenito al cuore. Intanto, come si diceva, è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Gli inquirenti, come da prassi in questi casi, stanno concentrando l’attenzione sulla documentazione relativa alle certificazioni mediche per svolgere attività sportiva.



Oggi è la giornata dell’addio. I funerali di Morgan Delle Monache saranno celebrati questa mattina, alle ore 10, nella Chiesa di Santa Maria Ausiliatrice, nel quartiere di San Marone. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero di Civitanova Alta. Morgan Delle Monache lascia la moglie Romina Mancia, le figlie Aurora e Martina, la mamma Caterina, il fratello Nino e la sorella Tiziana. La tragedia era avvenuta intorno alle ore 10, nella zona Le Grazie, nelle campagne di Civitanova Alta, non lontano dallo Speedway, dove Morgan Delle Monache stava percorrendo una discesa insieme ad un gruppo di amici.

