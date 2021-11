Il sindaco Ciarapica assicura: «Nell’area del nuovo polo per i vaccini non ci saranno problemi di sicurezza»

CIVITANOVA - Domani sarà operativo il nuovo hub vaccinale di Civitanova. Si trova all’interno del centro spedizionieri, in via Gobetti (dietro il vivaio Pellegrini), sistemazione che preoccupa non poco chi vi lavora. Proprio gli spedizionieri hanno avanzato più di un dubbio su questa scelta, evidenziando la difficile convivenza tra i Tir e i furgoni che quotidianamente fanno manovra nell’area e i pedoni che accedono al centro vaccinale, situato nell’ex magazzino delle Farmacie comunali di proprietà dell’Atac.



Il sindaco Fabrizio Ciarapica vuole tranquillizzare spedizionieri e corrieri (una quindicina le ditte che operano nell’interporto). «La situazione è stata valutata sotto ogni punto di vista dal Comune e dall’Asur – dice –. Quella sede ha tutti i presupposti sanitari per ospitare il centro vaccinale. Anche logisticamente, vicino alla superstrada e con ampi spazi. Io credo che non ci siano problemi di convivenza con le attività degli spedizionieri. Gli spazi sono molto ampi e poi non è più la situazione di qualche mese fa, quando si doveva vaccinare praticamente tutta la popolazione con la prima dose. Ora le somministrazioni sono molto minori e gli appuntamenti ben scaglionati. Il centro vaccinale sarà aperto solo mezza giornata. Non ci sono mai code: l’utente arriva, parcheggia ed entra nel centro vaccinale dove vengono fatte la registrazione e l’anamnesi. All’esterno non ci saranno persone, tutte le operazioni si svolgeranno all’interno».

Secondo il primo cittadino la situazione era più problematica nella precedente sede, in via Pellico. «Lì ci si trovava in mezzo a spazi commerciali e le attività potevano subire un danno dalle code all’esterno. Inoltre anche dal punto di vista del traffico, con l’incrocio sulla provinciale maceratese, c’erano più problemi che abbiamo risolto con l’utilizzo di una pattuglia fissa di vigili urbani. Problematiche che nell’ex magazzino dell’Atac non ci saranno». Infine il sindaco vede anche un vantaggio per le aziende della zona industriale. «Un centro vaccinale così vicino alle attività, che occupano tante persone, può essere l’occasione giusta per spingere alla vaccinazione dei dipendenti. Sia per chi non ha fatto neanche una dose, sia per chi dovrà fare la terza. Penso possa costituire un servizio aggiuntivo. E, comunque, ribadisco che sono state fatte tutte le valutazioni del caso, sia dal punto di vista sanitario che della sicurezza. La convivenza avverrà senza rischi né per l’utenza né per le attività presenti».



Al nuovo centro vaccinale si potrà accedere, con prenotazione, tutte le mattine (orario 8-14) dal lunedì al sabato, ad eccezione del venerdì quando la struttura sarà aperta dalle 14 alle 20. Unica eccezione, venerdì 5 novembre, con il centro aperto dalle 8 alle 14. Il sabato dalle 8 alle ore 12.30 è consentito l’accesso anche ai non prenotati.

