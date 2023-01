CIVITANOVA - Una coppia di cagnolini scappa di casa e finisce in superstrada, tra le macchine che cominciano a fare zig zag per evitarli. Interviene la polizia stradale, che dopo non poche peripezie riesce a recuperare i due chihuahua, un maschietto ed una femminuccia, e a rimetterli tra le mani dei loro due padroni. «Per me e per il mio compagno sono come due figli, non smetteremo mai di ringraziare gli agenti della polizia stradale per quello che hanno fatto. Sono stati eccezionali», è il commento di Luca Barbarossa, il proprietario dei due cagnolini.

Tutto è cominciato nel pomeriggio dell’altro ieri quando i due cagnolini sono scappati da casa, nelle vicinanza del deposito dell’Atac. Da lì, forse passando dal buco di una recinzione, sono finiti in superstrada, ad un chilometro dalla fine della Ss 77. I due cagnolini vagavano impauriti tra le auto ed una pattuglia della Polstrada si è accorta di loro. Traffico bloccato. Nel frattempo i due chihuahua sono finiti nei pressi del locale Lowengrube di via Einaudi, con gli agenti che cercavano di avvicinarli. «Una ragazza che lavora lì è riusciti a prenderli, facendoli avvicinare con un po’ di pane. Vorrei ringraziarla, la invito a contattarmi», ha detto Barbarossa. Ieri l’epilogo felice. Dopo una notte in canile, i due chihuahua sono tornati a casa. Stanno bene.