Fiducia per la stagione balneare. Scarpetta dell'Abat di Civitanova: «Sono già arrivate prenotazioni»

CIVITANOVA - Voglia di mare, nonostante tutto: già da questi giorni stanno arrivando le prenotazioni per la spiaggia. Civitanova piace e in molti, civitanovesi e turisti pendolari habituè, anche se l’incertezza regna ancora sovrana, vogliono riservarsi il loro posto al sole sulla spiaggia del lungomare. E chiamano gli stabilimenti balneari, da Nord a Sud, per prenotare l’ombrellone. È questa la situazione che illustra Marco Scarpetta, referente civitanovese dell’Abat e proprietario dello stabilimento balneare Raphael Beach, sul lungomare Piermanni.



«Da Raphael Beach stiamo ultimando i lavori di preparazione, confidiamo di aprire non appena possibile – ha spiegato Marco Scarpetta –. La gente ci sta chiamando per prenotare l’ombrellone stagionale. Ed è così anche per i colleghi. Le richieste non mancano, ognuno sente il suo balneare di fiducia in modo da accaparrarsi l’ombrellone nel posto di sempre. È una cosa positiva, anzi invito chi vuole a farsi vivo direttamente con il proprio chalet di fiducia. I posti a Civitanova ci sono. Chiamano non soltanto i civitanovesi, abituati magari da anni ad avere lo stesso ombrellone, ma anche persone da fuori Comune che lo stesso vogliono assicurarsi il posto. Ci sono i turisti di tutti i tipi, quel genere di turista comunque “stabile” che apprezza la nostra costa e la sceglie già da tempo. È chiaro che con la situazione che stiamo vivendo in questo momento i turisti occasionali si muovono ancora a rilento. In tanti aspettano di vedere come evolverà la situazione e sceglie in base a quelle che saranno le riaperture. Ma il turista consolidato resta una certezza per Civitanova. Per il resto – ha continuato Marco Scarpetta – aspettiamo quelle che saranno le prossime linee guida che, mi auguro, non saranno tanto diverse da quelle dello scorso anno. Insieme all’amministrazione comunale stiamo valutando ancora diverse questioni, in attesa di sapere quali saranno le regole. Ad esempio, abbiamo fatto richiesta al Comune di farsi carico del livellamento della spiaggia. Mentre, poi, attendiamo quelle che saranno le prescrizioni in materia di trasporto pubblico per la questione dei bus navetta per il mare. È chiaro che tra noi operatori balneari l’umore sia nero. Siamo chiusi, le difficoltà ci sono per noi che siamo aperti solo pochi mesi all’anno. Nessuno vuol piangersi addosso, ma la situazione è quella che è. Nonostante tutto noi guardiamo avanti e attendiamo con fiducia l’estate. Civitanova la scelgono in tanti» ha concluso Marco Scarpetta. Un barlume di speranza dopo un inverno di restrizioni e chiusure.

Gli operatori balneari civitanovesi sono dunque pronti per la nuova stagione estiva. Importante sarà anche l’andamento della vaccinazione. La lotta al virus è infatti il nodo cruciale per la ripresa del comparto turistico. Da sottolineare che i gestori degli stabilimenti si sono mossi da tempo per organizzare la stagione, in sinergia con l’amministrazione comunale civitanovese.

