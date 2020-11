Giovane occupa abusivamente un’abitazione sul litorale Nord di Civitanova

CIVITANOVA - Blitz dei carabinieri all’interno di una casa per le vacanze estive sul lungomare Nord, denunciato un ventottenne che l’aveva trasformata nel suo rifugio. Nella mattinata di ieri i carabinieri della Compagnia di Civitanova sono intervenuti all’interno di una villetta sul lungomare IV novembre, che viene usata soltanto durante il periodo estivo dal proprietario.

A segnalare movimenti sospetti è stato un amico del padrone di casa, che aveva avuto il sospetto che qualcuno si fosse intrufolato all’interno. Quando i militari dell’Arma sono arrivati sul posto hanno trovato dentro l’abitazione un ventottenne di origine nordafricana che, non sapendo dove dormire, aveva occupato abusivamente la casa estiva, entrando dopo aver forzato la porta e rendendola la sua dimora di fortuna. E lasciando tracce della sua presenza. L’uomo, dopo essere stato fermato ed identificato, è stato denunciato dai carabinieri per occupazione abusiva di edificio. Non è la prima volta che, in queste ultime settimane, si procede ad effettuare blitz all’interno delle case estive, nella maggior parte dei casi sul lungomare. Gli appartamenti che vengono presi in affitto per il periodo caldo si sono svuotati oramai da mesi. E qualcuno ne approfitta, bivaccando e andando a passare la notte nelle case estive, dopo aver forzato finestre e porte, esattamente come è emerso in seguito all’operazione di ieri che ha portato alla denuncia del nordafricano.

