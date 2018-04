Esce per raccogliere gli asparagi e trova involucri di eroina e cocaina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Esce per raccogliere gli asparagi e trova droga nascosta in una siepe. In due involucri tra il verde c'erano rispettivamente 36 grammi di cocaina e 88 grammi di eroina. È successo nel tardo pomeriggio di ieri tra Civitanova Alta e Montecosaro. L'uomo ha notato quei due involucri e ha chiamato subito i carabinieri della stazione di Civitanova Alta. Ora sono in corso le indagini per risalire al proprietario della droga.