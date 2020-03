«Vado dal fidanzato», ma per la donna fermata dai carabinieri scatta la denuncia

CIVITANOVA - Giro di vite sugli spostamenti da casa, raffica di denunce dalla costa all’entroterra. C’è chi ha detto di stare andando a trovare la fidanzata, chi in giro con gli amici e chi ha riferito di essere uscito con la macchina per svagarsi. Per quanto riguarda la zona costiera, i militari della Compagnia dei carabinieri di Civitanova hanno effettuato serrati controlli e verifiche: dieci le persone denunciate.

Due uomini originari del Fermano sono stati rintracciati nella zona industriale di Civitanova mentre giravano senza giustificato motivo, una donna è stata invece rintracciata con la sua macchina a Recanati e, quando è stata fermata per i controlli, ha riferito essere andata a trovare il suo fidanzato con il quale aveva un appuntamento. Un uomo di nazionalità cinese, residente a Montegranaro aveva comunque di andare a trovare degli amici a Montecosaro, mentre un quarantacinquenne recanatese aveva deciso di uscire e andare a fare un giro in macchina a Potenza Picena.

Anche a San Severino c'è chi è stato sorpreso a vagare in gruppo e chi ha tentato di recarsi in macchina dal fidanzato o dalla fidanzata