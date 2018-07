Ladri acrobati si calano dal tetto di un calzaturificio, messi in fuga dall'allarme

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tentato furto in un calzaturificio, i ladri si calano dal tetto: il colpo sfuma, nonostante i malviventi abbiano oscurato le frequenze che fanno scattare il sistema di allarme. L’episodio è avvenuto l’altra notte, alle 3. Nel mirino è finito il calzaturificio Valmor, nella zona industriale di Santa Maria Apparente.I ladri hanno utilizzato il cosiddetto jammer per oscurare le frequenze dell’allarme e poii si sono calati da tetto, passando attraverso il lucernaio. Ma nella struttura c’era un altro allarme, che funziona su canali diversi, e che è scattato facendo intervenire la vigilanza privata Axitea e i carabinieri della Compagnia di Civitanova. Poco dopo sono arrivati anche i proprietari del calzaturificio. Dei malviventi, però, non c’era più alcuna traccia.