Pullman per la gita scolastica risulta non in regola Restano a terra 70 studenti

CIVITANOVA - Alunni pronti per la gita, ma il pullman non è in regola. Aveva un vetro infranto e la partenza è slittata: gli studenti hanno atteso l’arrivo di altri due mezzi e sono partiti alla volta di Bologna, come da programma. Nella mattinata di ieri gli agenti della polizia stradale di Civitanova hanno effettuato un controllo su un pullman destinato al trasporto degli studenti di una scuola secondaria di primo grado civitanovese.Prima che i 70 ragazzini salissero a bordo gli agenti della polizia stradale hanno effettuato un controllo per verificare i requisiti tecnici dei mezzi destinati a far viaggiare i ragazzi, nonché quelli psico-fisici dei conducenti di tali pullman. Si tratta di una serie di controlli, che vengono effettuali ogni qual volta la scuola in questione comunica il viaggio in programma, che serve a garantire la sicurezza degli studenti e ad accertare l’idoneità degli automezzi. Tra l’altro, questo è proprio il periodo delle gite scolastiche e controlli del genere si intensificano in questi mesi. Al momento delle verifiche, gli agenti hanno accertato che il parabrezza del piano rialzato del pullman era infranto, tanto da compromettere l’idoneità tecnica del veicolo a compiere il viaggio. Pe ril conducente è scattata anche la multa.