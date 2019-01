Fumo da un armadio di Brico Io A fuoco materiale plastico I clienti fatti uscire dal locale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Momenti di apprensione ieri pomeriggio all’interno del punto vendita Brico Io, nella zona commerciale nei pressi del casello dell’autostrada. La prontezza dei dipendenti, che sono riusciti a spegnere subito le fiamme, ha evitato ogni situazione di pericolo per le persone. L’allarme è scattato attorno alle ore 17,45, quando delle fiamme si sono sprigionate da un armadietto custodito nel retro del negozio interessando dei prodotti in plastica.Proprio la natura del materiale ha destato preoccupazione. I dipendenti sono intervenuti immediatamente, mentre intanto venivano avvertiti i vigili del fuoco di Civitanova . Quando la squadra è arrivata sul posto, le fiamme erano domate; tuttavia i clienti all’interno del punto vendita - una decina - sono stati fatti uscire. La squadra dei pompieri si è adoperata, poi, per far uscire il fumo dagli ambienti e rendere così i locali di nuovo praticabili. Da accertare le cause dell’incendio. Sul posto è intervenuta anche la polizia.