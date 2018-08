Fidanzati si prendono a bottigliate, la pace scoppia quando arrivano i carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Tra loro, i veri “fuochi” sono iniziati dopo la batteria finale dello spettacolo pirotecnico di venerdì sera. Botti costituiti da parole pesanti, poi toni di voce sempre più alti, qualche insulto e, alla fine, un reciproco lancio di bottiglie. Questo il crescendo che ha caratterizzato un litigio tra fidanzati nella notte in cui si è stata recuperata la festa di Ferragosto a Civitanova. Fortunatamente ai due innamorati ha fatto difetto la mira, forse anche per l’abuso di alcol, principale causa dell’alterco. Così alla fine non solo non ci sono stati feriti, ma l’uomo e la donna sono tornati ad essere piccioncini, tra teneri baci e abbracci riappacificatori. Ha prevalso la forza dell’amore, sicuramente, ma un ruolo importante sicuramente lo hanno recitato anche i carabinieri intervenuti sul posto. Così quella che poteva essere un episodio conseguente alla classica sbronza da vacanza, con referto medico allegato, si è trasformata nella storia d’amore di una notte di mezza estate. Protagonisti, un civitanovese e la sua giovane ragazza di origini cubane. Teatro della vicenda, un’area di servizio sulla statale 16, nei pressi della quale evidentemente la coppia aveva lasciato l’auto.