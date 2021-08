Ragazzo di 16 anni ferito con una bottigliata alla testa durante una cena. La polizia indaga sui motivi

CIVITANOVA - Una cena per passare una serata insieme, un’occasione per ritrovarsi, ma dall’epilogo del tutto inatteso, finita con un ragazzo di sedici anni portato al pronto soccorso a causa di una ferita alla testa dovuta a una bottigliata.

Ha ancora i contorni tutti da chiarire la vicenda sulla quale stanno compiendo accertamenti gli uomini del commissariato di Civitanova.

L’episodio è avvenuto l’altra sera in un’abitazione in via Saragat. L’allarme sarebbe scattato attorno alle 23 al termine di una cena degenerata nel gesto di violenza. Secondo le primissime frammentarie ricostruzioni, che naturalmente dovranno trovare una conferma con il completamento degli accertamenti, a colpire il ragazzo con una bottiglia sarebbe stato il padrone di casa, un uomo di quarant’anni già conosciuto dalle forze dell’ordine. Da chiarire anche le cause del gesto di violenza; tra le ipotesi al vaglio vi sarebbe un consumo eccessivo di alcol che ha fatto degenerare la situazione oppure questioni personali legate ai loro rapporti. Saranno naturalmente gli elementi che gli agenti di polizia raccoglieranno attraverso i racconti di protagonista, vittima e persone presenti in quel momento (tra queste c’era anche la madre del ragazzo) a rendere più chiaro che cosa è successo. Il ragazzo, come detto, è stato portato al pronto soccorso per il trattamento della ferita.

