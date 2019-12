Civitanova, «perseguitato dall'ex amante». Bodybuilder denuncia una 29enne

CIVITANOVA - Conosce una ragazza in un momento di debolezza, poi ritorna sui suoi passi, body builder perseguitato da una 29enne. Alla fine l’uomo si è rivolto direttamente all’autorità giudiziaria per denunciare la giovane. La vittima è molto conosciuta anche per la sua attività professionale e mercoledì ha presentato, tramite i propri legali, gli avvocati Simone Santoro e Gian Luigi Boschi, una denuncia in procura.

Tutto sarebbe iniziato nei primi mesi di quest’anno quando il bodybuilder 37enne si era trovato ad affrontare una crisi coniugale. Una sera, in un momento di debolezza, aveva conosciuto una ragazza di quasi dieci anni più giovane di origine romena su un sito di incontri e aveva deciso di approfondire la conoscenza. I due si sarebbero frequentati per circa nove mesi, ma nelle ultime settimane il bodybuilder avrebbe iniziato ad allontanarsi per iniziare, giorno dopo giorno, a ricostruire il rapporto con la moglie. Così, man mano che il riavvicinamento alla coniuge si faceva più forte, dall’altra parte aumentava la freddezza e il distacco verso la 29enne che non avrebbe preso di buon grado l’evolversi della relazione. È stato così che a settembre e ottobre scorsi sarebbero iniziate le persecuzioni.

Da quanto riferito dall’uomo agli inquirenti, la giovane avrebbe iniziato ad avere un comportamento aggressivo e sempre più molesto. Invece di accettare la decisione del bodybuilder la 29enne avrebbe fatto di tutto per impedirgli di allontanarsi: non ultimo raccontare alla moglie del suo amante della relazione che c’era stata. Un giorno, tornato a casa, la moglie avrebbe infatti raccontato al bodybuilder di aver ricevuto una telefonata da una giovane che le avrebbe raccontato della propria frequentazione col marito. In realtà la moglie già sapeva del flirt perché era stato lui stesso a confessarlo tempo addietro. A quel punto, non avendo ottenuto il risultato sperato, la 29enne sarebbe andata oltre. Avrebbe postato numerose frasi sui social dal contenuto diffamatorio nei confronti del professionista e proprio su Facebook avrebbe annunciato di aver «acquistato un posto in prima fila per assistere alla caduta» dell’ex. Quasi ogni giorno si sarebbe presentata in un locale in cui si trovava il 37enne restando lì per ore e fissando all’interno. Sui social avrebbe scritto di tutto e postato video contro il body builder con pesanti accuse. E proprio in quel periodo il 37enne stava per promuovere un sito collegato alla sua attività con un blog, ma per paura che lei potesse scrivere messaggi diffamatori anche lì si era sentito costretto a rimandare il lancio.

Ancora. Una sera l’uomo aveva trovato tutte e quattro le ruote dell’auto a terra e o per coincidenza o no, questo episodio aveva accresciuto in lui un senso di preoccupazione anche perché gli erano tornate in mente delle frasi che la giovane gli avrebbe ripetuto anche in tempi non sospetti. A volte in tono scherzoso altre meno in passato gli avrebbe detto che se avesse voluto interrompere la relazione si sarebbe dovuto ricordare del fatto che lei aveva due fratelli, uno in carcere in Germania per furto, e uno in carcere in Romania per aver ucciso un uomo con un’ascia.

