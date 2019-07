Tunisino minaccia un barista per una birra, necessario l'intervento dei carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Vuole un birra a tutti costi e minaccia il titolare di un bar. La vittima, temendo che la situazione potesse degenerare, spaventato, ha chiamato i carabinieri. Il cliente, un tunisino, nel frattempo se ne era già andato. Ma ora sono in corso le indagini per identificarlo e denunciarlo. L’episodio è avvenuto poco prima delle 4 del mattino in un locale in corso Matteotti. Ad un certo punto è entrato nel bar in questione il nordafricano, che ha ordinato una birra. Non avendola ancora ricevuta, ha cominciato a dare problemi, rifiutandosi di uscire dal locale e arrivando al punto di minacciare più volte il titolare, secondo quanto la vittima ha riferito ai carabinieri. Così il barista, temendo ritorsioni nei suoi confronti e caos all’interno del suo locale, ha subito chiamato i carabinieri. Sul posto è intervenuta una pattuglia di militari dell’Arma della Compagnia di Civitanova.