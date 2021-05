Bertolaso elogia Civitanova: «Ha dato l’esempio in Italia di come si affronta l’emergenza Covid»

CIVITANOVA - «Civitanova ha dato l’esempio in Italia di come affrontare l’emergenza, creando il Covid Hospital in una fiera. Anche il centro vaccinale mi sembra perfettamente organizzato con personale preparato ed appassionato». Lo ha detto Guido Bertolaso durante un blitz in città ieri pomeriggio.

Di ritorno nelle Marche, dove ha una casa nelle campagne fermane, ha visitato il centro vaccinale costiero accompagnato dal sindaco Fabrizio Ciarapica. Ormai la loro da conoscenza sta diventando amicizia dopo aver condiviso l’esperienza della realizzazione del Covid Hospital alla fiera. Bertolaso è stato accolto prima dal presidente della locale Protezione Civile, Aurelio Del Medico e poi dal responsabile del centro vaccini, Diego Tummarello. Quindi la visita nel locale dove si preparano i vaccini, operazioni illustrate da un’infermiera. Quindi all’uscita ha rilasciato brevi dichiarazioni.



«Ho visto i segnali di come deve essere organizzata una campagna vaccinale – ha detto all’uscita – del resto Civitanova ha dato l’esempio: in tanto hanno ironizzato sul Covid Center, oggi invece tutti ne riconoscono l’utilità e l’efficienza. Invece il sindaco, la giunta e tutti i cittadini civitanovesi si sono dimostrati coerenti. Ora è importante che ci vacciniamo tutti. È l’unica strada per poter chiudere il Covid Center e restituire la fiera alla città. La campagna vaccinale? I risultati finora sono soddisfacenti ed in linea con gli obiettivi fissati da Figliuolo. Credo che continuando così si possa raggiungere la sospirata immunità di gregge entro l’estate». Infine una battuta su chi lo vorrebbe candidato sindaco a Roma o altrove. «Qualcuno ha parlato di Milano, poi sarà candidato a Torino, Napoli e Bologna. Ma non a Civitanova, dove avete un bravo sindaco. La verità è che io devo fare il pensionato perché è l’unica cosa che voglio fare».



