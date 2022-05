Bambina inciampa in una buca sul lungomare e si frattura un braccio. La mamma: «Quell’area va messa in sicurezza»

CIVITANOVA - Una bambina di 7 anni è inciampata in una buca sul lungomare e ha riportato alcune fratture. La vicenda è stata raccontata su Facebook dalla mamma della piccola, che ha segnalato la situazione riguardante l’area verde ubicata sul lungomare sud, intestata a Giovanni Palatucci.

«Mi chiedo se alle porte della stagione estiva sia possibile mantenere in queste condizioni un passaggio dedicato a famiglie bambini - ha scritto la donna, corredando il post con alcune foto -. Alcuni giorni fa mia figlia è inciampata in una delle voragini presenti sul marciapiede, riportando la frattura scomposta del radio e dell’ulna. Ho aspettato a pubblicare il post nella speranza che dopo la segnalazione venisse messa in sicurezza la zona. Invece non è successo nulla. Sindaco Ciarapica, forse sarà il caso di intervenire? O si aspetta che un altro bambino o un anziano si faccia ancora male?».

La mamma della bambina rimarca che Civitanova dovrebbe farsi trovar «più sistemata e sicura di fronte ai turisti». «Non sarebbe più sensato sistemare questa area di forte affluenza piuttosto che asfaltare strade di campagna di Civitanova Alta? - si legge nel post -. Sarebbe gradito un riscontro». Su Fb arrivano altre segnalazioni da genitori civitanovesi. In un post è stata richiesta maggiore pulizia e attenzione per il parco pubblico di via Guerrazzi, nel quartiere di San Marone.

