Incidente al parco giochi Una bimba di 5 anni rischia di morire soffocata

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Stava giocando quando una grossa corda di canapa le è rimasta stretta intorno al collo. Ha rischiato grosso, ma è stata salvata dai vigili del fuoco una bimba di cinque anni, che vive con la sua famiglia a Montecosaro. La piccola ieri pomeriggio, intorno alle 18.30, stava trascorrendo qualche ora di svago e di divertimento nel parco giochi del lungomare Sud, quello più centrale che è intitolato a Giovanni Palatucci, questore di Fiume. La bambina era salita su uno di quei giochi in legno sui quali ci si arrampica con una corda di canapa, che poi termina con uno scivolo dopo un piccolo percorso. Ma la piccola, mentre lo faceva, è caduta ed è rimasta intrecciata con la corda al collo.Il papà, che stava lì con lei, è accorso subito tenendo la figlioletta sollevata in alto per evitare che cadesse giù, penzoloni, con tutto quello che di drammatico ne poteva conseguire. A tagliare la corda sono stati i vigili del fuoco.