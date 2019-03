Infuriato va dall’avvocato della ex e tenta si sfondare il portone dello studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Piomba nello studio dell’avvocato, mentre dentro c’è la sua ex, deciso ad importunarla. E cerca anche di forzare, pure violentemente, la porta dello studio per fare irruzione all’interno. Nel pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 15, i carabinieri della Compagnia di Civitanova, guidati dal maggiore Enzo Marinelli, sono intervenuti nello studio di un avvocato, che si trova in centro. L'uomo è subito fuggito.