Auto si scontra e si ribalta sull'autostrada A14 Ferite due persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Incidente stradale da brividi ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, lungo l'autostrada A14. Per cause in corso di accertamento da parta della polizia autostradale di Porto San Giorgio, si sono scontrate una Nissan Qashqai e una Fiat 500. nella carambola l'autovettura giapponese si è ribaltata. le due persone a bordo sono rimaste ferite, per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Il traffico ha subito dei rallentamenti per la durata delle operazioni di soccorso e dei rilievi