Vede la polizia e scappa poco dopo si schianta con l’auto contro un muro

CIVITANOVA - Alla guida di un’utilitaria, scappa alla vista di una Volante della polizia ma la fuga finisce contro un muro. È l’esito di un rocambolesco inseguimento avvenuto ieri pomeriggio a Civitanova, tra le strade del quartiere Risorgimento. Illesi dopo l’incidente gli occupanti l’auto in fuga, l’uomo alla guida (già noto alle forze dell’ordine) e due donne, una delle quali proprietaria della vettura.I fatti hanno avuto inizio intorno alle 16.30, quando una squadra volante del Commissariato ha notato un sospetto comportamento del conducente di una Fiat Punto che ha effettuato una repentina inversione di manovra. Inevitabile l’inseguimento.L’uomo, però, ha perso il controllo della vettura che è sbandata e ha finito la sua corsa contro la parete di un’abitazione. Il conducente non si è dato per vinto e ha provato la fuga a piedi ma è stato fermato ed identificato. Era alla guida senza patente, mai conseguita; inoltre l’auto aveva assicurazione e revisione scadute. L’uomo è stato denunciato. Nessun problema per le due passeggere.