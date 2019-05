Un cartone si infila nel motore e l'auto prende fuoco Il guidatore esce e si salva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - A fuoco l’auto di un anziano: sotto il motore si era andato ad infilare un pezzo di cartone di uno scatolone che ha causato le fiamme. Illeso, per fortuna, il conducente, che è riuscito ad uscire dall’abitacolo della sua auto prima che il fuoco la distruggesse. L’episodio è avvenuto nella prima mattinata di ieri, poco dopo le 8.30, nella zona del ristorante Casablanca, lungo la strada che va verso Civitanova Alta, all’altezza delle doppie curve.Le fiamme, di natura accidentale, hanno interessato una Fiat Stilo condotta da un anziano. Il conducente, fortunatamente, si è accorto in tempo di quello che stava succedendo, ed è riuscito a mettersi in salvo, uscendo di corsa dalla vettura. Non ha riportato alcuna conseguenza. Ma la macchina, nel frattempo, è stata divorata e distrutta dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti subito i vigili del fuoco, che nel giro di poco tempo hanno che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza la Fiat Stilo. Sotto il motore, infatti, mentre la macchina era in movimento, si è andato ad infilare un pezzo del cartone di uno scatolone che è rimasto incastrato sotto. Il calore del motore, a contatto con il cartone, ha provocato le fiamme divampate appunto dalla parte anteriore della macchina.