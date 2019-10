Civitanova Marche, auto in fiamme davanti a un bar. Paura e traffico in tilt

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Auto in fiamme davanti al bar Roma, scatta allarme in via Indipendenza: strada invasa dal fumo e traffico deviato. L’incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 20. Per cause accidentali, una macchina, una Alfa Romeo 155 che si trovava davanti al bar, ha preso fuoco. Immediatamente sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e hanno spento l’incendio.Sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Civitanova per chiarire la natura delle fiamme, che sarebbero come si diceva accidentali. Nessuno è rimasto ferito.