Assalto a un portavalori davanti alla Sala Bingo Esploso un colpo di pistola

CIVITANOVA - Choc a Civitanova, in tarda mattinata un gruppo di banditi ha assaltato un furgone portavalori. Il raid davanti alla Sala Bingo, nei pressi dell'ingresso dell'autostrada A14. C'è chi ha fatto fuoco, un proiettile conficcato in un'auto. Sul posto per gli accertamenti di rito gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Civitanova e i carabinieri della locale Compagnia. Stando ai primi accertamenti effettuati dalle forze dell'ordine i malviventi non sarebbero riusciti a prendere i soldi custoditi all'interno del mezzo. Sono in corso le indagini per risalire agli autori del raid messo a segno a Civitanova Marche. Il portavalori aveva appena prelevato i soldi da un vicino istituto di credito. Davanti alla Sala Bingo i malviventi avevano messo un'auto di taverso per bloccare la strada.