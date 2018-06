Migliaia di api in piazza, scatta l'emergenza Arrivano i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Alcune migliaia di api hanno trovato dimora sul ramo di un albero in piazza XX Settembre: intervengono i vigili del fuoco. È successo ieri mentre era in corso il consueto mercatino in piazza e in molti si sono accorti di quel grosso alveare, del peso di cinque chili circa, sul ramo. Un potenziale pericolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con l'autoscala fatta arrivare dal Comando di Macerata e un apicoltore di Montecosaro per il recupero dell'alveare. L'allarme è tempestivamente rientrato.