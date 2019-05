Anziano si accascia al suolo e muore mentre lavora nell’orto di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Accusa un malore mentre è al lavoro nell’orto di casa sua, muore un anziano. Inutili, purtroppo, si sono rivelati i soccorsi. L’uomo è deceduto, aveva 78 anni. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di ieri, poco prima delle 17, in una abitazione nel quartiere di Santa Maria Apparente a Civitanova Marche. L’uomo si trovava nell’orto della sua casa quando improvvisamente si è sentito male. È stato immediatamente allertato il 118 e il personale medico e sanitario ha cercato in ogni modo di rianimarlo. Ma ogni tentativo è stato vano. Per l’anziano non c’è stato nulla da fare.