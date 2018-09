Operato all'addome, doveva essere dimesso ma lui si lancia dalla finestra della clinica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Dramma ieri sera, intorno alle 20, alla clinica Villa Pini di Civitanova. Un uomo di 74 anni - C.R. le sue iniziali - residente a Corridonia si è tolto la vita lanciandosi dal primo piano della struttura sanitaria. Forse per un improvviso momento di depressione ha preso una sedia, l’ha avvicinata alla finestra della camera in cui era ricoverato e si è gettato nel vuoto. L’uomo mercoledì scorso si era sottoposto a un intervento chirurgico all’addome, un’operazione di routine che era stata eseguita perfettamente. Tant’è che oggi sarebbe stato dimesso.Sul posto sono intervenuti i medici, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. È accorsa anche la figlia sotto choc.Sul luogo del dramma pure i carabinieri della Compagnia di Civitanova, che hanno effettuato gli accertamenti di rito, appurando che si è trattato di un gesto volontario. Non appena la Procura darà il nulla osta per il rilascio della salma potranno essere fissati i funerali.