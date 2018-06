Un uomo di 89 anni travolto da un'auto mentre attraversa la strada

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Stava attraversando la strada quando è stato urtato da una macchina, ottantanovenne all’ospedale. È successo oggi pomeriggio, lungo la statale adriatica, davanti alla farmacia di Fontespina. Ferito un uomo del posto, che è stato investito da una Audi A2 condotta da una ragazza. Sul posto una ambulanza della Croce Verde. Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. In corso gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'investimento avvenuto ieri pomeriggio nel quartiere di Fontespina, a Civitanova.