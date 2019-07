Un'anziana scivola in un sottopasso, il Comune deve risarcire

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Anziana scivola in un sottopassaggio, Comune condannato a pagare 12.000 euro. La vicenda risale al 26 luglio del 2015 quando in un sottopasso a Fontespina una 75enne scivolò riportando delle lesioni e una micro-invalidità pari al 4%. L’anziana perse l’equilibrio su una pavimentazione in parte coperta da mattonelle antiscivolo e in parte no su cui era finita della sabbia.A seguito di quell’incidente la signora si rivolse a un legale, l’avvocato Maurizio Vallasciani per ottenere un risarcimento. Tramite il legale instaurò un giudizio civile e nei giorni scorsi il giudice ha emesso la sentenza di condanna nei confronti del Comune.Dopo l’incidente l’Ente ha sistemato la pavimentazione sostituendo le mattonelle con materiale antiscivolo, «confermando – scrive il giudice Viviana Fazzini – la pericolosità della pavimentazione in mattonelle stante la pendenza del sottopassaggio. La presenza di sabbia portata dagli stessi pedoni che transitavano il sottopassaggio è confermato dalla stessa difesa di parte convenuta che si appella proprio a tale fatto per spostare la colpa della caduta sulla signora». Non essendoci neppure segnali che rilevavano la scivolosità del percorso in alcuni punti, per il giudice l’anziana non ha avuto alcuna colpa né concorso di colpa.