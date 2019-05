Guida e trova 1600 euro sull’asfalto, risale subito al proprietario e li restituisce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Insieme a due suoi amici trova in mezzo alla strada un borsello con dentro 1600 euro e dopo un’indagine lampo lo riconsegna al legittimo proprietario. Protagonista del bel gesto l’ex poliziotto Antonio Crisci, di origini campane ma residente da tempo a Civitanova, dove ha a lungo prestato servizio in commissariato, sia nella Volante che nella squadra Anticrimine. Crisci era in auto con i suoi amici, anche loro campani. Si trovava a Casette d’Ete quando sulla strada ha notato il borsello. Sospettando che potesse essere stato rubato da un ladro che poi lo aveva gettato a terra dopo essersi impossessato del suo contenuto, si è fermato e lo ha raccolto. Poi, dopo avere visto l'ingente somma che conteneva, lo ha riconsegnato al proprietario.