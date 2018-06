Scippata della catenina d'oro e scaraventata a terra Donna finisce all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Le strappa dal collo la catenina d’oro e poi la butta per terra: la vittima batte la testa e finisce all’ospedale. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica in via Calatafimi, una traversa di via Indipendenza, non lontano dal centro. Una donna di 49 anni, di nazionalità cinese e residente a Civitanova, stava passeggiando sul marciapiede lungo quella via. Ad un certo punto, mentre camminava da sola, è stata avvicinata da un uomo che si trovava in sella ad una bicicletta. Il malvivente, che ha agito a volto scoperto, si è avvicinato alla donna, puntando alla collana d’oro che aveva al collo. L’ha letteralmente strappata e, dopo averlo fatto, ha dato una spinta alla quarantanovenne, che è caduta per terra. Poi, dopo aver messo a segno il colpo, l’uomo è risalito sulla bicicletta ed è scappato via, facendo perdere le sue tracce nel giro di pochissimo tempo. Indaga la polizia.