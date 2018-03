Giovane mamma scippata in strada, il ladro le porta via lo smartphone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Stava passeggiando con il telefono in mano, quando è stata raggiunta da un uomo in bicicletta che le ha rubato lo smartphone. Protagonista, suo malgrado, di quanto è accaduto è una giovane mamma civitanovese. La donna, nel primo pomeriggio dell’altro ieri, intorno alle 14, stava camminando lungo via Cecchetti, poco prima del sottopasso.«Un ragazzo in bici mi ha spinto e mi ha strappato il telefono dalle mani – ha raccontato la vittima –. Mi ha preso alle spalle ma sicuramente mi stava controllando e mi seguiva, perché lo avevo incrociato poco prima, fermo e un po’ più su rispetto a dove è avvenuto lo scippo. Sicuramente aveva messo gli occhi sul telefono». Nella mattinata di ieri la giovane donna si è recata presso gli uffici del commissariato di polizia per sporgere denuncia. Sono in corso le indagini per identificare lo scippatore in bicicletta.