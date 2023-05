CIVITANOVA Domenica di lavoro sulle spiagge di Civitanova. L’operazione di pulizia dalle tonnellate di spiaggiato è iniziata nei giorni scorsi, dopo che l’amministrazione comunale ha tenuto una serie di incontri con gli uffici competenti, la ditta assegnataria del servizio e gli operatori balneari. Mobilitate tutte le forze in campo attraverso l’istituto della somma urgenza, con il quale sono stati finanziati questi lavori straordinari. Tonnellate di rifiuti, soprattutto legnosi, hanno coperto il litorale. Alcuni grandi alberi sradicati dalla piena del Chienti, sono ancora in mare, incastrati sul fondale a decine di metri dalla riva con i rami che sporgono dalla superficie.





Al lavoro anche gli operatori balneari che vogliono riportare la spiaggia pulita, livellata e con gli ombrelloni come nei giorni precedenti la violenta perturbazione. «Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale per la disponibilità nei nostri confronti e la celerità dell’intervento di pulizia delle spiagge dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi». Con queste parole il direttivo dell’associazione Popolo produttivo balneari Civitanova vuole sottolineare come, grazie alla collaborazione tra ente e operatori, in pochi giorni si sia riusciti a liberare il litorale dalle tonnellate di spiaggiato. Comunicato firmato dall’intero direttivo: il presidente Mario Torresi, il vicepresidente Stefano Battistelli e i consiglieri Wilma Mazzanti, Marco Mazzoni, Daniele Ercoli, Fiorella Fabrizi e Andrea Ruffini. «L’esigenza era quella di fare bene e fare in fretta – si legge nella nota della neonata associazione – dobbiamo in particolare dire grazie al sindaco Fabrizio Ciarapica, all’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai e al funzionario del servizio Demanio del Comune, Paolo Raganini per essersi messi in moto tempestivamente. Ma va dato merito soprattutto alla ditta Edil Cerquetti, assegnataria dell’appalto di pulizia e livellamento della spiaggia, che con tutti i suoi dipendenti e i suoi mezzi si è messa al lavoro nelle ore successive al disastro. Un lavoro encomiabile».

Giornata di pulizie

Giornata di pulizia anche al porto grazie alla manifestazione “Vivi Porto – Giornata ecologica”, organizzata dall’associazione Il Madiere. Madrina dell’iniziativa la comandante della Capitaneria di porto Ylenia Ritucci che ha rivolto un breve saluto ai partecipanti. Armati di sacchetti, guanti e cappellino dell’organizzazione un centinaio di volontari hanno setacciato ogni angolo del porto raccogliendo una notevole quantità di rifiuti. «Il porto è un luogo molto caro ai civitanovesi e rappresenta l’anima stessa della città – ha commentato Gianni Santori, presidente del Madiere –, la grande adesione alla nostra iniziativa testimonia questo attaccamento».