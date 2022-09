Claudio Gaetani stroncato da un malore a Londra: l'attore e docente Unimc aveva 46 anni

CIVITANOVA - Un malore improvviso. È morto a Londra all'età di 46 anni Claudio Gaetani, docente Unimc, saggista, critico cinematografico, regista e attore. Sarebbe stato stroncato da un improvviso malore che non gli ha lasciato scampo. Gaetani, civitanovese, molto conosciuto in tutto il Maceratese, era un grande appassionato di cinema e in questi giorni si trovava in Gran Bretagna perché protagonista di uno spettacolo. A Unimc era docente di Laboratorio di linguaggio cinematografico presso la Facoltà di Scienze della comunicazione.