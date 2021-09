Non si presenta per il check out: turista trovato morto nel terrazzo della camera d'albergo

CIVITANOVA – Malore fatale nella stanza d’albergo, 64enne trovato morto su una sedia. L’episodio è avvenuto nella mattinata di oggi in una stanza di un hotel sul lungomare Nord di Civitanova. L’uomo, un polacco di 64 anni arrivato il giorno prima nella struttura ricettiva, doveva effettuare il check out dopo un pernottamento. Ma non vedendolo scendere dalla sua camera al secondo piano, il personale dell'hotel ha cominciato a bussare. Nessuna risposta. Così sono entrati per verificare cosa fosse successo. L’uomo polacco era seduto su una sedia, sul balcone della camera. Sembrava stesse dormendo, ma in realtà il sessantaquattrenne era morto da qualche ora.

