Malore alla guida e schianto contro le auto parcheggiate: ferito

CIVITANOVA - Accusa un malore, perde il controllo dell'auto e si schianta contro tre macchine parcheggiate lungo la strada. All'ospedale un uomo di 72 anni. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata in corso Garibaldi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte di una pattuglie della polizia municipale, il settantaduenne ha perso il controllo ed è andato a scontrarsi con le vetture, tutte di proprietà della stessa famiglia, che erano parcheggiate lungo la via. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenute una ambulanza della Croce Verde e l'automedica del 118. L'uomo alla guida della vettura è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Civitanova Alta per accertamenti.