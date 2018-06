Malore in casa, cade e batte la testa: soccorsi inutili, Pasquale muore sul colpo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si sente male a causa di un infarto, cade al suolo e batte la testa. È morto così, nel pomeriggio di ieri, un uomo di 85 anni, Pasquale Sbrascini. L’allarme è scattato in vicolo del Chienti, a Civitanova Alta. Ad accorgersi dell’uomo riverso a terra e ormai privo di vita è stato un suo familiare, che ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il medico legale e una pattuglia dei carabinieri, chiamati a chiarire le cause del decesso. Subito l’analisi medica ha confermato che si è trattato di una morte naturale. La salma è già stata riconsegnata ai familiari per le esequie funebri.