Civitanova, malore alla guida e si schianta contro un muro: paura per un anziano di 86 anni

CIVITANOVA Accusa un malore mentre guida e si schianta contro un muretto. Un anziano di 86 anni è finito in ospedale nella mattinata di oggi (25 maggio) a Civitanova. L’incidente si è verificato lungo via Del Casone.

LEGGI ANCHE: Senigallia, minaccia un commerciante e ha quasi un etto e mezzo di cocaina: arrestato per spaccio ed estorsione

La dinamica

L’anziano era a bordo della sua Fiat Panda quando avrebbe perso il controllo del mezzo fino a schiantarsi contro un muretto. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, per estrarre il ferito dalle lamiere, e i sanitari del 118 che hanno trasportato l’anziano, in codice rosso, all’ospedale di Civitanova. L’incidente non ha coinvolto altri veicoli. Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per la ricostruzione della dinamica.