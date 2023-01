Malato di Alzheimer 85 anni scompare, trovato subito grazie alle telecamere: stava contemplando il mare

CIVITANOVA – Malato di Alzheimer scompare da casa, gli agenti della polizia locale lo trovano in mezz’ora. Era sul molo, a contemplare il mare, dopo essere uscito di casa al volante della sua auto che non guida da tempo. Di fondamentale importanza, per l’esito delle ricerche, si sono rivelate le telecamere di videosorveglianza. L’allarme è scattato nella mattinata intorno alle 9, quando una signora che vive a San Marone ha informato il suo vicino di casa che il marito, malato, era scomparso.

Subito in azione gli agenti della polizia locale, guidati dalla comandante Daniela Cammertoni, che grazie alla targa sono riusciti a risalire agli spostamenti della macchina dell’anziano, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza. L’auto, di cui erano stati resi noti targa, modello e colore, infatti, è stata vista passare lungo via Aldo Moro, nella zona Sud della città, e cosi sul lungomare Sud si sono concentrate le ricerche. La macchina era parcheggiata nelle vicinanze del busto di Sergio Piermanni. E l’anziano, di fatto, era lì vicino. Gli agenti della polizia locale lo hanno trovato sul molo, mentre contemplava il mare, in ciabatte. Agli agenti è apparso un po’ confuso: ha detto di stare aspettando sua moglie, che era a fare la spesa. Ovviamente non era così. In via precauzionale, è stato richiesto l’intervento del 118. «Ci tengo a sottolineare in primis la tempestività con la quale ci si è mossi, impedendo che l’anziano potesse farsi del male o avere conseguenze, anche considerati il freddo e la malattia – ha commentato la comandante della polizia locale, la dottoressa Daniela Cammertoni – Inoltre, le telecamere di videosorveglianza hanno avuto un ruolo veramente importante. Come si è visto, non servono solo a stanare i delinquenti, ma anche a rintracciare le persone fragili».