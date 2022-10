CIVITANOVA- E' stato ricoverato per overdose, oggi (18 ottobre), in via D'Annunzio a Civitanova Marche un uomo di 45 anni dopo che i soccorsi erano anche giunti nella sua abitazione.

L'intervento

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo, in gravi condizioni, all'ospedale di Civitanova. Resta da chiarire che tipo di droga abbia assunto. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri.