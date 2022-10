CIVITANOVA - L’interrogazione presentata in Consiglio comunale a Macerata dal capogruppo del Pd Narciso Ricotta sui fondi per le prestazioni aggiuntive, che determinerebbero uno squilibrio a favore del reparto Anestesia di Civitanova rispetto a Macerata, è al centro della replica della dirigente dell’Av3.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' «Ricotta: «Più soldi per la sanità a Civitanova, Macerata è penalizzata dall’Av3»

Osserva la dirigente Daniela Corsi: «Come prassi questa Direzione si esprime per atti, dati e documenti, e non entra in polemiche: l’articolo apparso giunge però a conclusioni del tutto erronee e fuorvianti che necessitano di precisazioni. La finalità delle cosiddette “prestazioni aggiuntive” – che sono una tipologia di attività libero professionale richiesta ai dirigenti medici – è quella di sopperire a carenze temporanee di personale; in questo caso di medici anestesisti le cui difficoltà di reperimento sono note e diffuse a livello nazionale. Con le Uoc di anestesia e rianimazione degli ospedali di Macerata e Civitanova sono stati definiti, per l’anno 2022, la dotazione di medici anestesisti e le attività da erogare (compreso il numero di sedute operatorie in base alle liste di attesa)».



«In relazione agli impegni assunti da questa Direzione con le due strutture (ma ciò vale anche per la Uoc anestesia e rianimazione di Camerino anche se non tirata in ballo) nel corso dell’anno non è stato possibile, nonostante le procedure messe in atto, completare la dotazione di medici anestesisti contrattata con i direttori delle due strutture; in dettaglio la Uoc di Macerata è risultata carente, in media nell’anno, di due unità mediche, mentre la Uoc di Civitanova di tre unità mediche. Al fine di colmare tali carenze questa Direzione ha richiesto agli anestesisti in servizio di effettuare prestazioni aggiuntive nei seguenti volumi: Uoc Macerata: ore 2.850 (valore 170.000 euro), Uoc Civitanova: ore 4350 (260.000 euro). Tenuto conto che un medico anestesista rende in media circa 1500 ore annue in turni di effettivo servizio, può risultare a tutti evidente che il budget assegnato alle due strutture non è né un premio né una valorizzazione (o penalizzazione) ma una operazione di rimpiazzo dei turni mancanti a causa della impossibilità di reperimento degli anestesisti mancanti». In tema di Anestesia si inserisce una determina da poco pubblicata all’albo pretorio: l’incarico a un pensionato, il dottor Maurizio Donari, di 30 ore settimanali a sessanta euro l’ora per un anno, per le esigenze del reparto civitanovese di Anestesia.