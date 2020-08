Malore improvviso in casa: muore a 62 anni l'autista della Croce Verde Marcello Marcelletti

CIVITANOVA - Ancora un lutto nella Croce Verde e, in generale, nel mondo dell’associazionismo: se ne è andato improvvisamente Marcello Marcelletti, autista del 118 e milite. Aveva 62 anni.

La tragedia è avvenuta nel pomeriggio dell’altro ieri, quando Marcelletti ha accusato un malore improvviso, mentre si trovava nella sua abitazione. A trovarlo è stata la moglie, che ha immediatamente allertato i soccorsi. Ma per il sessantaduenne, che aveva lavorato fino a poco prima, non c’è stato nulla da fare. I colleghi hanno fatto di tutto per rianimarlo, ma i soccorsi purtroppo sono stati vani. Uno choc per il mondo del soccorso.



Marcello Marcelletti è stato una delle colonne della Croce Verde, amato e benvoluto per il suo modo di fare. Una persona riservata, ma sempre presente, pronta per dare una mano ed aiutare gli altri: «un uomo di sostanza», come lo hanno definito coloro che lo conoscevano bene. Nella vita di Marcelletti non c’era spazio solo per la Croce Verde, ma era l’anima anche di Amadown, associazione che svolge e promuove l’assistenza alle persone con sindrome di down. «Ieri sei volato in cielo all’improvviso, lasciando in tutti coloro che ti conoscevano un vuoto incolmabile e tanta amarezza – è stato scritto sulla pagina Facebook ufficiale della Croce Verde -. Sei stato e resterai una colonna portante della storia della nostra associazione, milite sin dal 1975 e per un periodo di circa 30 anni. Tutti noi partecipiamo all’immenso dolore della sua famiglia, dei suoi colleghi e di tutti coloro che lo porteranno sempre nel cuore». Marcello Marcelletti lascia la moglie, Nicoletta Lanfranchi, caposala nella struttura sanitaria “Villa Pini”, e tre figli. I funerali del sessantaduenne saranno celebrati questa mattina, alle ore 9, nella chiesa di San Gabriele.

